Написание 15 статей (2000 знаков каждая) на строительную тематику

Необходимо написать 15 статей на строительную тематику(темы предоставим). Текст должен быть написан интересно при этом достаточно простым языком.

Примеры тем:

Из каких материалов строить дом

Из чего не строить дом

Как рассчитать блоки правильно, чтобы не купить лишнего и не докупать

На что обратить внимание при стройке из керамзитов, как проверить подрядчика по качеству строительства

Почему доставка выгодна именно через нас

Обзор керамзитобетонных и пескобетонных блоков нашего производства по категориям: стеновые, перегородочные, дымоходные и вентиляционные