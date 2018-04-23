Необходимо снять 20 роликов по 30 секунд с обзором на различные керамзитобетонные блоки. Полный цикл видео обзора(актер, аппаратура для съемки, монтаж и постобработка). г. Санкт-Петербург.
Видеомонтажнет заявок
Закрыт
7 лет назад
Необходимо снять 20 роликов по 30 секунд с обзором на различные керамзитобетонные блоки. Полный цикл видео обзора(актер, аппаратура для съемки, монтаж и постобработка). г. Санкт-Петербург.
ВК,Facebook, inst,Youtube(аватар+оформление канала)Необходимо разработать оформление для соц сетей согласовано с дизайном сайта https://keramzit-block.ru/
Необходимо написать 15 статей на строительную тематику(темы предоставим). Текст должен быть написан интересно при этом достаточно простым языком. Примеры тем: Из каких материалов строить дом Из чего не строить дом Как ...