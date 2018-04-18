Комплексное создание видео-обзора на кермазитные блоки

Соеденить 30 видео, некоторые нужно развернуть и наложить музыку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо снять 20 роликов по 30 секунд с обзором на различные керамзитобетонные блоки. Полный цикл видео обзора(актер, аппаратура для съемки, монтаж и постобработка). г. Санкт-Петербург.
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