Создать заставку в стиле Марвел под мой проект

Хочу вести блог..но не понимаю некоторых нюансов в Обс Студио...настройке микрофона...некоторох моментов в плане записи...вообщем нужна помощь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы
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