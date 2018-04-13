Есть 8 кусочков видео. Нужно смонтировать в единое видео +добавить в начало и в конец анимированный логотип(сделать из cdr файла). На выходе получается ролик около 1 мин. https://yadi.sk/d/8rqxjP-U3UQtWS
Съемка и монтаж видео-визиток,репортаж и др для бизнес- тренера коуча
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует сотрудничество по съемке видео бизнес встреч в формате встреч и проведения серии бесед с успешными и молодыми специалистами в режиме интервью. Видео-визитки, обращения... Задача качественно снять и смонтировать согласно уже поставленной по факту задаче. г.Киев
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