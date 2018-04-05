Разработать видеопрезентацию для компании

ВидеомонтажЗакрыт12 заявок180 просмотров
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Нужно за день сделать реализацию имиджевого ролика для концертной компании.

20-30 сек. картинки и текст.

6 лет назад
luemux2011
46 летГермания
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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