Создание курса видео уроков по форекс

Необходим человек имеющий опыт работы с Форекс или который уже выполнял подобные задания.

Необходимо создать курс видео уроков по форекс.

Требования к ролику:

Ролик снятый на живую (то есть с моделью - диктором)

Нормальный диктор с поставленной речью и одеждой.

Задний фон доска для рисования графиков и тп (возможно дадим распечатать какие то плакаты с атрибутикой компании)

HD Качество видео и звука (отсутсвие посторонних шумов)

Нормальный монтаж чтобы не было явных ляпов.

Вот примерно как это выглядит:

https://www.youtube.com/watch?v=K_cZXnPqqVU&list=PLhS_-wlUTmFdAOO2fpa-MsjXrJ27klQj1

https://www.youtube.com/watch?v=nKKNvGywWNE

https://youtu.be/CjtHVC-73Nk

Возможно что то даже типа такого https://grandcapital.ru/education/traders_education/

(качество примера может быть ниже чем хотелось бы)

После оговорим более детально - постараюсь дать более менее четкое тз.

В чем заключается работа:

- ознакомиться с курсом и моими требованиями к роликам

- сотрудничая со мной написать сценарий (помочь скорректировать)

- подготовить материалы соответственно связанные с нашей брокерской компанией

- отснять материал

- смонтировать его в ролики по 5-10 мин

в итоге должны получить курс обучения основам торговли на форекс, работы с терминалом и получения прибыли от торговли. Все будет под логотипом компании.

От вас цена и примеры работ. Предпочтение отдается тем кто "в теме" либо тем кто действительно снимает хорошие видео уроки в других областях!