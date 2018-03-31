Создание курса видео уроков по форекс

Привіт, потрібен монтаж відео в мультиплікаційній формі. По часі близько 30 сек. Сценарій відео: • Машина їде по дорозі • З машиною трапляється поломка • Персонаж виходить з машини і тримається за голову • Після чого екран з текстом по типу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим человек имеющий опыт работы с Форекс или который уже выполнял подобные задания.
Необходимо создать курс видео уроков по форекс.
Требования к ролику:
Ролик снятый на живую (то есть с моделью - диктором)
Нормальный диктор с поставленной речью и одеждой.
Задний фон доска для рисования графиков и тп (возможно дадим распечатать какие то плакаты с атрибутикой компании)
HD Качество видео и звука (отсутсвие посторонних шумов)
Нормальный монтаж чтобы не было явных ляпов.
Вот примерно как это выглядит:
https://www.youtube.com/watch?v=K_cZXnPqqVU&list=PLhS_-wlUTmFdAOO2fpa-MsjXrJ27klQj1
https://www.youtube.com/watch?v=nKKNvGywWNE
Возможно что то даже типа такого https://grandcapital.ru/education/traders_education/
(качество примера может быть ниже чем хотелось бы)
После оговорим более детально - постараюсь дать более менее четкое тз.
В чем заключается работа:
- ознакомиться с курсом и моими требованиями к роликам
- сотрудничая со мной написать сценарий (помочь скорректировать)
- подготовить материалы соответственно связанные с нашей брокерской компанией
- отснять материал
- смонтировать его в ролики по 5-10 мин
в итоге должны получить курс обучения основам торговли на форекс, работы с терминалом и получения прибыли от торговли. Все будет под логотипом компании.
От вас цена и примеры работ. Предпочтение отдается тем кто "в теме" либо тем кто действительно снимает хорошие видео уроки в других областях!
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