Нужен короткий ролик (до 60 сек) из видео (3 мин) с добавлением текста

ВидеомонтажЗакрыт24 заявки386 просмотров
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Необходимо из длинного ролика (3 минуты) сделать ролик в 40-60 секунд с добавлением текста и красивыми эффектами его появления и перехода. Ролик нужен для жилого комплекса бизнес класса, поэтому стиль переходов и эффекты должны быть строгие, но и со вкусом. Детальная информация по ссылке: https://paper.dropbox.com/doc/v3eOv2VNEUvOEXwBXh3zt

Просьба обязательно указать примеры похожих работ и примерную стоимость. По срокам, приступить желательно сразу.

6 лет назад
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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