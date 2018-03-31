Нужен короткий ролик (до 60 сек) из видео (3 мин) с добавлением текста

Необходимо из длинного ролика (3 минуты) сделать ролик в 40-60 секунд с добавлением текста и красивыми эффектами его появления и перехода. Ролик нужен для жилого комплекса бизнес класса, поэтому стиль переходов и эффекты должны быть строгие, но и со вкусом. Детальная информация по ссылке: https://paper.dropbox.com/doc/v3eOv2VNEUvOEXwBXh3zt

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