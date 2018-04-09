Добрый день! требуется сделать качественные ролики для инстаграм, фото на сайте- www.77bag.ru, есть хорошего качества 2-5 видео
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Монтаж видео по шаблону.
Скачать чистое видео с FTP РЕСУРСА.
Вставить его в шаблон adobe premiere (шаблон вышлю отдельным файлом. Шаблон не меняется.)
Отредактировать звуковую подложку под конец видеоряда.
Вставить текст в шаблонные места титров.
Экспортировать видео.
Загрузить результат на FEX
Шесть видео в день.
150 грн за шесть видео. Работа на 3 часа.
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