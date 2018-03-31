Видео монтаж

ВидеомонтажЗакрыт11 заявок217 просмотров
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Привіт, потрібен монтаж відео в мультиплікаційній формі. 

По часі близько 30 сек.

Сценарій відео:

• Машина їде по дорозі

• З машиною трапляється поломка

• Персонаж виходить з машини і тримається за голову

• Після чого екран з текстом по типу "Не доспускайте такої ситуації, користуйтесь нашим мобільним додатком"

• Після цього продовжується відео, де в персонажа на телефоні видно нас моб. додаток

• Приїзджає наше забрендинговане авто

• Автомеханіки ремонтуйть авто

• Рух продовжується

Якість відео не нижче цієї:

https://www.youtube.com/watch?v=etn1TnxRUQA&feature=youtu.be

Тако ж буде + якщо ви з Києва

Якщо все буде Ок, потрібно буде ще зробити 5 подібних роликів

Дякую, чекатиму ваших пропозицій по часі на ціні

6 лет назад
walkap
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
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