Видео монтаж

Необходимо из длинного ролика (3 минуты) сделать ролик в 40-60 секунд с добавлением текста и красивыми эффектами его появления и перехода. Ролик нужен для жилого комплекса бизнес класса, поэтому стиль переходов и эффекты должны быть строгие, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привіт, потрібен монтаж відео в мультиплікаційній формі.
По часі близько 30 сек.
Сценарій відео:
• Машина їде по дорозі
• З машиною трапляється поломка
• Персонаж виходить з машини і тримається за голову
• Після чого екран з текстом по типу "Не доспускайте такої ситуації, користуйтесь нашим мобільним додатком"
• Після цього продовжується відео, де в персонажа на телефоні видно нас моб. додаток
• Приїзджає наше забрендинговане авто
• Автомеханіки ремонтуйть авто
• Рух продовжується
Якість відео не нижче цієї:
https://www.youtube.com/watch?v=etn1TnxRUQA&feature=youtu.be
Тако ж буде + якщо ви з Києва
Якщо все буде Ок, потрібно буде ще зробити 5 подібних роликів
Дякую, чекатиму ваших пропозицій по часі на ціні
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