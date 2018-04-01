Монтаж ролика для ютуб-канала

ВидеомонтажЗакрыт23 заявки267 просмотров
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Нужен монтаж для видео на youtube. Длительность ролика примерно до 15 минут. Из видео нужно убрать слова паразиты и длинные паузы с "эээээ". Также приветствуются вставки с приколами по теме, разъяснительные титры, интересные переходы между кадрами, наложение музыки. 

Ссылка на ролик https://photos.app.goo.gl/KvXgbhw34VVAnixO2

6 лет назад
sat1203
48 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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