sat1203

Саят Сабржанов sat1203

 
48 летКазахстан/Алматы
9 лет на фриланс-бирже
Был
17 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$48
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Удаленный системный администратор

    $450

    реальный список необходимых навыков работы со следующим: • Windows Server Administration: Active Directory (AD), Internet Information Services (IIS), Backup, Remote Desktop Protocol (RDP), Networking, Apache, PHP, MySQL, MS SQL, Security, Hyper-V, PowerShell ...

    PHPMySQLLinuxNginxApachePerlAsteriskPostfixVoIPSQL
    Системное администрирование2 заявки
    Открыт
    25 дней назад

  • Заполнение характеристик, картинок на сайте.

    Требуется фрилансер на заполнение характеристик. Работа в основном ведется в 1с и оплачивается сдельно. Плачу 2 цента за каждую заполненную характеристику и 3 цента за каждую загруженную фотографию. Имеются средства автоматизации работы. Работа ведется по задачам в ...

    Наполнение сайтов44 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сделать 3д дизайн

    $30

    Имеется часть офисного помещения, в который нужно вместить санузел с унитазом, душевой кабиной, а также небольшую кухонную часть, в которой будет место для умывальника, небольшой столешницы, микроволновки, маленького офисного холодильника, места для небольшой электроплиты на ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Телеграм бот

    Требуется телеграм бота для нашего интернет магазина. Основной обмен данными будет происходить с нашим 1с. За это будет ответственный наш 1с программист. С вас нужна будет проработка логики самого бота, интерфейса, логики. Проект длительный, как ...

    Телеграм бот
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработка телеграм бота

    $1000

    Требуется телеграм бота для нашего интернет магазина. Основной обмен данными будет происходить с нашим 1с. За это будет ответственный наш 1с программист. С вас нужна будет проработка логики самого бота, интерфейса, логики. Проект длительный, как ...

    Телеграм бот
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сделать баннеры на главную страницу сайта

    $30

    Нужно сделать несколько баннеров по разным тематикам на главную страницу сайта, приблизительный дизайн должен быть такой : https://s.mail.ru/Z3AH/S8tX8QPxA 1. Подберите айфон в рассрочку (нужно несколько фотографий айфонов начиная с модели iphone SE до iphone 14 pro max ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Тестирование приложения на android и ios

    Требуется тестировщик с опытом для тестирования работы приложения satel.kz. Указать неудобства в использовании - поиск, фильтры, каталоги, картинки, заказы, а также предложения по улучшению приложения.

    AndroidiOSПриложение для Android
    Тестирование сайтов20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать пиктограммы под новые категории товаров для интернет магазина

    $15

    в соответствии с дизайном уже существующих пиктограмм на новые разделы интернет магазина требуются новые пиктограммы.  требования к пиктограммам расширение jpg. размер 280х248 пикселей не более 80кб. цвет соответствующий образцам. Текущий сайт satelonline.kz - где можно посмотреть новые разделы.  Новые пиктограммы требуются ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Конвертер характеристик с яндекс маркет в эксель

    $20

    Для нашего контент менеджера требуется легкий онлайн конвертер характеристик, скопированных с сайта Яндекс маркет в форму таблицы Excel, который далее будет вставляться в описание на нашем сайте. Процедура работы нашего контент менеджера будет такой: 1. Копируем характеристики ...

    Карточки товаров
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка списка в Google Sheet

    $20

    Требуется автоматизация в Google Sheet, при котором бухгалтер вручную заполняет колонки текущими заявками на одобрение за текущий день, а директор проставляет статус - одобрено, отказ, на рассмотрении.  те заявки, которые были одобрены или отказаны автоматически в конце ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Договор франшизы

    Требуется юридически упаковать франшизный договор. Основные положения указаны ниже: Необходимы документы для оформления франшизы и договор о сотрудничестве - Договор сотрудничества с партнером. Упаковка уже имеется. Нам нужно сделать трехсторонний договор. Участвующие лица  Оператор - Партнер 1 Арендодатель - ...

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Контент менеджмент сайта на Битрикс

    Требуется контент менеджер, для создания системы автоматизации заполнения характеристик для сайта на основе парсинга характеристик с других сайтов. Контент менеджер должен обладать навыками работы с парсерами и 1с, составлять ТЗ для программистов, автоматизировать выгрузку рисунков ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Юрист для написания агентского партнерского договора франчайзинга

    $100

    Имеются положения договора, которые нужно грамотно прописать в договор с партнерами-франчайзи. Требуется юрист с опытом составления подобных договоров и приложений к ним. На данный момент есть рабочая схема взаимодействия с партнерами и несколько партнерских точек. ...

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отладка интеграции Битрикс с 1С:Предприятие

    $100

    Требуется оптимизировать обмен данными по выгрузке из 1с с сайтом на Bitrix. На данный момент наш сайт не находит некоторые товары, хотя выгрузка со стороны 1с происходит. Более подробно задачу могу описать в личке. Нам требуется ...

    PHPJavascriptHTMLCSSjQueryБитриксGit
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка автоматизации в Google Sheet

    $10

    Требуется настройка online google sheet, в котором при выборе предопределенных значений в ячейках выбиралась соответствующая этому значению формула для подсчета другой ячейки. http://joxi.ru/vAWD6ZksgOO53r Требуются навыки программирования в Excel

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Оптимизация работы скрипта по парсингу цен конкурентов

    $30

    Имеется скрипт, работающий на сайте агрегаторе. С периодичностью раз в час он мониторит цены конкурентов и в соответствии с прописанным алгоритмом записывает в эксель файл новые цены, которые с заданной периодичностью забирает наш регламент 1с ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарезать видео по темам

    $5

    Есть видеоурок, общая длительность примерно два часа. Нужно один большой видеофайл разбить на несколько маленьких в соответствии с темой урока, переименовать их в соответствии с последовательностью и расположить по папкам указанными ниже: Разделы с 1 по ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Монтаж ролика для ютуб-канала

    Нужен монтаж для видео на youtube. Длительность ролика примерно до 15 минут. Из видео нужно убрать слова паразиты и длинные паузы с "эээээ". Также приветствуются вставки с приколами по теме, разъяснительные титры, интересные переходы между ...

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать бизнес план для банка

    $300

    Требуется написание бизнес плана для банка, для получения банковского займа. необходимую информацию я дам, нужно соответствующее оформление. Нужен человек, который уже делал подобные вещи. Для выполнения данного задания требуется плотная работа в скайпе по всем пунктам бизнес ...

    Финансовые услуги1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
год назад
Сделать баннеры на главную страницу сайта
спасибо за интересный проект и быструю оплату!
задача выполнена быстро, необходимые правки оперативно внесены
Ответный отзыв
At-1
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
день назад
$18
10 баллов
3 года назад
Сделать пиктограммы под новые категории товаров для интернет магазина
Работа прошла успешно, тз понятное, с оплатой все ок, адекватные правки. Рекомендую!
Работы были выполнены очень быстро, необходимые корректировки произведены. Рекомендую специалиста!
Ответный отзыв
imdev
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Настройка списка в Google Sheet
Отличный заказчик. Сотрудничеством доволен. Прием и оплата задания без задержек. Рекомендую!
Заказывал скрипт Google Sheet. Работа выполнена качественно, в срок. Мелкие доработки были учтены и реализованы.
Ответный отзыв
JudicalHome
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Договор франшизы
Все прошло отлично, Заказчик - бизнесмен. Задачу ставит четко, оплата своевременно.
работа была выполнена в оговоренные сроки, замечания учтены и внедрены в договор. рекомендую.
Ответный отзыв
malexpro
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Юрист для написания агентского партнерского договора франчайзинга
Саят Жуматаевич отличный заказчик. Задача поставлена четко и ясно. Предоставлена вся информация, которая может понадобится в процессе выполнения заказа. Работа принята и оплачена в полном объеме максимально быстро. Остались только положительные впечатления от совместной работы. Рекомендую Саята Жуматаевича для сотрудничества.
Сразу после размещения проекта связался через почту, написал подробное видение проекта, сделал за 2 дня, плюс еще два дня потратили на доработку регламента, который мы изначально не обговаривали в ту же цену. Также Александр ознакомился с нашим интернет магазином, увидел недостатки в оферте и предложил со скидкой доработать и эту часть. Специалиста рекомендую, легок в коммуникации, профессионал с опытом.
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