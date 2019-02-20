реальный список необходимых навыков работы со следующим: • Windows Server Administration: Active Directory (AD), Internet Information Services (IIS), Backup, Remote Desktop Protocol (RDP), Networking, Apache, PHP, MySQL, MS SQL, Security, Hyper-V, PowerShell ...
- $450Системное администрирование2 заявкиОткрыт25 дней назад
Требуется фрилансер на заполнение характеристик. Работа в основном ведется в 1с и оплачивается сдельно. Плачу 2 цента за каждую заполненную характеристику и 3 цента за каждую загруженную фотографию. Имеются средства автоматизации работы. Работа ведется по задачам в ...Наполнение сайтов44 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $30
Имеется часть офисного помещения, в который нужно вместить санузел с унитазом, душевой кабиной, а также небольшую кухонную часть, в которой будет место для умывальника, небольшой столешницы, микроволновки, маленького офисного холодильника, места для небольшой электроплиты на ...3D-графика5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется телеграм бота для нашего интернет магазина. Основной обмен данными будет происходить с нашим 1с. За это будет ответственный наш 1с программист. С вас нужна будет проработка логики самого бота, интерфейса, логики. Проект длительный, как ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $1000
Требуется телеграм бота для нашего интернет магазина. Основной обмен данными будет происходить с нашим 1с. За это будет ответственный наш 1с программист. С вас нужна будет проработка логики самого бота, интерфейса, логики. Проект длительный, как ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $30
Нужно сделать несколько баннеров по разным тематикам на главную страницу сайта, приблизительный дизайн должен быть такой : https://s.mail.ru/Z3AH/S8tX8QPxA 1. Подберите айфон в рассрочку (нужно несколько фотографий айфонов начиная с модели iphone SE до iphone 14 pro max ...Баннеры1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется тестировщик с опытом для тестирования работы приложения satel.kz. Указать неудобства в использовании - поиск, фильтры, каталоги, картинки, заказы, а также предложения по улучшению приложения.Тестирование сайтов20 заявокЗакрыт2 года назад
- $15
в соответствии с дизайном уже существующих пиктограмм на новые разделы интернет магазина требуются новые пиктограммы. требования к пиктограммам расширение jpg. размер 280х248 пикселей не более 80кб. цвет соответствующий образцам. Текущий сайт satelonline.kz - где можно посмотреть новые разделы. Новые пиктограммы требуются ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Имеется гугл таблица в котором присутствует текст в скобках. нужно, чтобы я посредством одной команды мог окрасить этот текст в красный цвет. Смотрите вложение.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Для нашего контент менеджера требуется легкий онлайн конвертер характеристик, скопированных с сайта Яндекс маркет в форму таблицы Excel, который далее будет вставляться в описание на нашем сайте. Процедура работы нашего контент менеджера будет такой: 1. Копируем характеристики ...Базы данных4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Требуется автоматизация в Google Sheet, при котором бухгалтер вручную заполняет колонки текущими заявками на одобрение за текущий день, а директор проставляет статус - одобрено, отказ, на рассмотрении. те заявки, которые были одобрены или отказаны автоматически в конце ...Базы данных1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется юридически упаковать франшизный договор. Основные положения указаны ниже: Необходимы документы для оформления франшизы и договор о сотрудничестве - Договор сотрудничества с партнером. Упаковка уже имеется. Нам нужно сделать трехсторонний договор. Участвующие лица Оператор - Партнер 1 Арендодатель - ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется контент менеджер, для создания системы автоматизации заполнения характеристик для сайта на основе парсинга характеристик с других сайтов. Контент менеджер должен обладать навыками работы с парсерами и 1с, составлять ТЗ для программистов, автоматизировать выгрузку рисунков ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Имеются положения договора, которые нужно грамотно прописать в договор с партнерами-франчайзи. Требуется юрист с опытом составления подобных договоров и приложений к ним. На данный момент есть рабочая схема взаимодействия с партнерами и несколько партнерских точек. ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Требуется оптимизировать обмен данными по выгрузке из 1с с сайтом на Bitrix. На данный момент наш сайт не находит некоторые товары, хотя выгрузка со стороны 1с происходит. Более подробно задачу могу описать в личке. Нам требуется ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Требуется настройка online google sheet, в котором при выборе предопределенных значений в ячейках выбиралась соответствующая этому значению формула для подсчета другой ячейки. http://joxi.ru/vAWD6ZksgOO53r Требуются навыки программирования в ExcelВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Имеется скрипт, работающий на сайте агрегаторе. С периодичностью раз в час он мониторит цены конкурентов и в соответствии с прописанным алгоритмом записывает в эксель файл новые цены, которые с заданной периодичностью забирает наш регламент 1с ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Есть видеоурок, общая длительность примерно два часа. Нужно один большой видеофайл разбить на несколько маленьких в соответствии с темой урока, переименовать их в соответствии с последовательностью и расположить по папкам указанными ниже: Разделы с 1 по ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен монтаж для видео на youtube. Длительность ролика примерно до 15 минут. Из видео нужно убрать слова паразиты и длинные паузы с "эээээ". Также приветствуются вставки с приколами по теме, разъяснительные титры, интересные переходы между ...Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $300
Требуется написание бизнес плана для банка, для получения банковского займа. необходимую информацию я дам, нужно соответствующее оформление. Нужен человек, который уже делал подобные вещи. Для выполнения данного задания требуется плотная работа в скайпе по всем пунктам бизнес ...Финансовые услуги1 исполнительЗавершен6 лет назад