Юрист (Юридическое сопровождение бизнеса, судебное представительство и банкротство).
Как я работаю? Ответственность, оперативность и результативность – принципы моей работы. Предоставляемые мной услуги включают как разовые консультации и ведение судебных дел, так и полное юридическое сопровождение бизнеса.
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$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
5 лет назад
работа была выполнена в оговоренные сроки, замечания учтены и внедрены в договор. рекомендую.
Ответный отзыв
Все прошло отлично, Заказчик - бизнесмен. Задачу ставит четко, оплата своевременно.
Юридические услуги
1 отзыв
$30/час
от $30от 1 часа
нет рейтинга