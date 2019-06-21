Юрист (Юридическое сопровождение бизнеса, судебное представительство и банкротство).

Как я работаю? Ответственность, оперативность и результативность – принципы моей работы. Предоставляемые мной услуги включают как разовые консультации и ведение судебных дел, так и полное юридическое сопровождение бизнеса.