JudicalHome

Александр Эрежеев JudicalHome

 
32 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Юрист (Юридическое сопровождение бизнеса, судебное представительство и банкротство).

Как я работаю? Ответственность, оперативность и результативность – принципы моей работы. Предоставляемые мной услуги включают как разовые консультации и ведение судебных дел, так и полное юридическое сопровождение бизнеса.

Юридическое сопровождение
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sat1203
48 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Договор франшизы
работа была выполнена в оговоренные сроки, замечания учтены и внедрены в договор. рекомендую.
Все прошло отлично, Заказчик - бизнесмен. Задачу ставит четко, оплата своевременно.
Ответный отзыв
Юридические услуги
1 отзыв
$30/час
от $30от 1 часа
нет рейтинга