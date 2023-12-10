Удаленный системный администратор

реальный список необходимых навыков работы со следующим:

• Windows Server Administration: Active Directory (AD), Internet Information Services (IIS), Backup, Remote Desktop Protocol (RDP), Networking, Apache, PHP, MySQL, MS SQL, Security, Hyper-V, PowerShell

• Linux Server Administration: Networking, Backup, Shell Scripts, Bandwidth, MYSQL, Nginx, Apache, BIND DNS, FTP, Security, Firewalls, Exim, Postfix, Dovecot, KVM, Asterisk VoIP, Ansible, Kubernetes.

так же

• Network Administration: TCP/IP, Routers, Switches, Copper/Fibre Wired Hardware, Wireless/WiFi

туда же. SOHO-routers, коими являются микротики отличаются немного от всяких ТП-линков чуть более расширенным функционалом, не более того.

• Other: Microsoft Office, Windows 7-11, Mac OS, Azure, Amazon Web Services (AWS), Perl, VMWare, Veeam.

Бытовуха и рутина

VMWare - поскольку она корневая, знание её и VMware vCenter Server хотябы на уровне знакомства необходимо.

Veeam - централизованная система резервного копирования