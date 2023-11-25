Развертывание приложения на AWS (Python / Go / ElasticSearch)

Добрый день,

Нам необходимо развернуть на AWS приложение, которое является OpenSource поисковым движком.

Приложение состоит из:

backend: написан на Python

frontend: написан на Go

DB: в качестве базы используется ElasticSearch

Это приложение есть уже развернуто у нашего разрботчика на локальном компьютере, теперь нужна помощь с развертыванием на AWS, наш разработчик попробовал - ему не удалось это сделать без опыта работы с AWS.

Мы ищем исполнителя для этой задачи с подтвержденным продакшен опытом работы с AWS, пожалуйста когда присылаете заявки, указывайте про свой опыт в сопроводительном письме. Заранее благодарен.

Спасибо.