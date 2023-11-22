Встановити Asterisk

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки9 просмотров
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Доброго дня!

Є сервер на Linux

потрібно встановити та налаштувати Asterisk для здійснення та прийому дзвінків

Зробити потрібно оперативно

ціна?

Дякую

24 дня назад
olleksandr_lv
Олександр 
44 годаУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
день назад