Встановити Asterisk

Нужно создать 1 подключение маршрутизацию из двух внутренних номеров, чтобы входящие и исходящие работали и по входящим звонкам из вне посылалось письмо на почту или предоставить api по которому можно проверять список входящих звонков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Є сервер на Linux
потрібно встановити та налаштувати Asterisk для здійснення та прийому дзвінків
Зробити потрібно оперативно
ціна?
Дякую
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