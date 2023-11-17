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Создать бота в телеграмм и написать скрипт для автовыкупа товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать бота и написать скрипт, по которому бот периодически будет делать автовыкуп нужного нам товара на сайте по некоторым странам, используя ключевые слова. При обнаружении возможности купить товар, бот будет отправлять об этом уведомление. В уведомлении должен быть прописан: регион, название товара, цвет, цена и галочка, что товар можно купить, а в следующей строке должна быть ссылка на товар.
В телеграмм необходимо будет добавить запросы, по которым бот будет проверять товары на наличие.
Важные моменты:
1. Сайт не должен блокировать скрипт. У сайта имеется различная защита, скрипт должен её обходить.
2. Отслеживать наличие товара по всем категориям.
3. Возможность менять самостоятельно: частоту обновления проверки наличия, категорию, страны и ключевые слова.
Это испанская часть сайта: https://www.hermes.com/es/es/
Также необходим поиск по сайтам Германии, Польши, Франции.
Цена обсуждается, не окончательная!)
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