Есть веб приложение уже размещено в сети. Фронтенд на digital ocean app бекенд на digital ocean droplet в докер контейнере. Нужно настроить сервер для вебсокетов. Нужно сделать ssl сертификат для поддомена и редирект ...
Нужно все подружить и обезапасить. Wife только выделенному сотруднику
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Линух ставим на моноблог он же wifi router? Каждому свой через который связь с серваком на котором установлен весь софт. Который работает только в связке с корп тел. При подключении его по wife или проводу. Белые списки есть но при использовании частного тел, который в белых списках создается его образ и скидываются все данные о звонках сообщениях месенджерах, вообщем все. На тел устанавливается приложение для линух, которое позволяет задействовать мощности ПК и работать с телефона.
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