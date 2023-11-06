Требуется консультация.

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки5 просмотров
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Требуется консультация.
Есть зарегистрированный домен на GoDaddy (условно my_domain.com)

Требуется сделать так, чтобы ссылка http://my_domain.com/path_1/path_2/ делала редирект на http://WWW.my_domain.com/path_1/path_2/
Ссылка http://WWW.my_domain.com/path_1/path_2/ привязана к рабочему проекту на pythonanywhere. Доменное имя http://my_domain.com/ нельзя (по крайней мере я не знаю, как) привязать к проекту. GoDaddy не позволяет сделать записи типа Alias.

forward не работает, так как http://my_domain.com/ переадресует на http://WWW.my_domain.com/, а http://my_domain.com/path_1/path_2/ не работает

Возможен вариант: привязать http://my_domain.com/ к какому-то другому проекту на другом хостинге и там сделать переадресацию, но это нужно реализовать, или показать, как реализовать.

месяц назад
guest_1700148346806
Великобритания
месяц в сервисе
Был
месяц назад