Создайте локальную сеть из трех ПЭВМ и сервера. Для объединения компьютеров в сеть создайте коммутатор. Для подключения рабочих станций и сервера используйте технологию 1000 Base T и обмен информацией в режиме «Full Duplex». ...
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Требуется консультация.
Есть зарегистрированный домен на GoDaddy (условно my_domain.com)
Требуется сделать так, чтобы ссылка http://my_domain.com/path_1/path_2/ делала редирект на http://WWW.my_domain.com/path_1/path_2/
Ссылка http://WWW.my_domain.com/path_1/path_2/ привязана к рабочему проекту на pythonanywhere. Доменное имя http://my_domain.com/ нельзя (по крайней мере я не знаю, как) привязать к проекту. GoDaddy не позволяет сделать записи типа Alias.
forward не работает, так как http://my_domain.com/ переадресует на http://WWW.my_domain.com/, а http://my_domain.com/path_1/path_2/ не работает
Возможен вариант: привязать http://my_domain.com/ к какому-то другому проекту на другом хостинге и там сделать переадресацию, но это нужно реализовать, или показать, как реализовать.
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