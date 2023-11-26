Удалить плагин jSecure на сайте Джумла

Системное администрированиеЗавершен3 заявки11 просмотров
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Требуется удалить плагин jSecure на сайте Joomla в phpMyAdmin. Админка не доступна.

2 месяца назад
IT-party
Татьяна 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
25 дней назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
21 час назад
месяц назад
$6
1 день
RUBWMZ
Все на высоте! И профессионализм, и человечность. Постараюсь и в дальнейшем пользоваться услугами Алексея. Желаю ему процветания!
Татьяна - отличный заказчик и хороший человек! Очень приятно работать!