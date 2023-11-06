Программирование UDM, Mikrotik

$800
Системное администрированиеЗакрытнет заявок5 просмотров
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Установка и настройка сетевого оборудования, настройка сервера, настройка локальной сети.

Сетевое оборудование: роутер, коммутатор.

Марка и модель сетевого оборудования: Ubiquiti, Mikrotik.

Сервер: DHCP, VPN.

Настроить локальную сеть на основе и связке UDM PRO и Mikrotik.

Все детали при встречи, стоимость зависит от профессионализма и объема работ.

P.S. Сеть готова, нужна помощь в распределении Vlan и dhcp трафиков.

2 месяца назад
Karelov777
Юрий 
35 летРоссия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад