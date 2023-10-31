GMAIL Блокирует почту

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок26 просмотров
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Требуется настройка SPF or DKIM почты для домена.

<***************@gmail.com>: host
    gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:4010:c08::1a] said: 550-5.7.26 This
    mail has been blocked because the sender is unauthenticated. 550-5.7.26
    Gmail requires all senders to authenticate with either SPF or DKIM.
    550-5.7.26 550-5.7.26 Authentication results: 550-5.7.26 DKIM = did not
    pass 550-5.7.26 SPF [мой-домен.ru] with ip:
    [2a02:6b8:c03:500:1:45:d181:d501] 550-5.7.26 = did not pass 550-5.7.26
    550-5.7.26 To mitigate this issue, please visit Gmail's authentication
    guide 550-5.7.26 for instructions on setting up authentication: 550 5.7.26
    https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication
    b4-20020a196704000000b004fe0e85bcf7si256255lfc.531 - gsmtp (in reply to end
    of DATA command)

2 месяца назад
saushev
Виктор 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад