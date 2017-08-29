Ищу специалиста в Drupal? Некоторые незначительные работы по сайту
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется настройка SPF or DKIM почты для домена. <***************@gmail.com>: host gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:4010:c08::1a] said: 550-5.7.26 This mail has been blocked because the sender is unauthenticated. 550-5.7.26 Gmail requires all senders to authenticate with either SPF ...Системное администрирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Продвижение сайта металлических подвесных потолков в поисковиках Яндекс, Гугл по России.Белые методы. [url=http://potolok-griliato.ru/]http://potolok-griliato.ru/[/url] Запросы низкочастотные. Просьба указывать стоимость, и информацию по опыту работы.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрытгод назад
Продвижение сайта металлических подвесных потолков в поисковиках Яндекс, Гугл по России.Белые методы. http://potolok-griliato.ru/ Запросы низкочастотные. Просьба указывать стоимость, и информацию по опыту работы.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрытгод назад
Некоторые несложные работы по Drupal 7.x, а именно: 1 обновление, 2 отвалилась ссылка от кнопки "купить", надо починить, 3 перестал работать яндекс вебвизор, и счетчик метрика, как-то криво работает, а так же вэб-мастер ругается на ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Работы по сайту на Drupal 7.67 ТЗ в 2х файлах во вложенииВеб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Наладить работу форм обратной связи в Drupal 7.67 Так же в дальнейшем будет еще несколько заданий по работе c DrupalСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Запросы низкочастотные, тематика - металлические подвесные потолки, интернет магазин, с 2017г на рекламном трафике. Пожалуйста присылайте стоимость и методы продвижения.Поисковые системы (SEO)31 заявкаЗакрыт3 года назад
Запросы низкочастотные, тематика - металлические подвесные потолки, интернет магазин, с 2017г на рекламном трафике. Пожалуйста присылайте стоимость и методы продвижения.Завершен3 года назад
Запросы низкочастотные, тематика - металлические подвесные потолки, интернет магазин, с 2017г на рекламном трафике. Пожалуйста присылайте стоимость и методы продвижения.Завершен4 года назад
Требуется доработка сайта на drupal 7.59 до магазина. Корзина пока не требуется, рассмотрю различные варианты реализации, как с модулем commerce, так и с добавлением типа материала (каталог) В файле ссылка на примерную страницу товараВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо перенести чертежи с картинок в Автокад, затем вывести в pdf Все недостающие размеры предоставлюЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт продажи отделочных материалов. Мониторинг ЯД компании, поведения посетителей, при необходимости установка целей, увеличение конверсии сайта в целом.Контекстная реклама18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен логотип для сайта продажи подвесных потолков. Название компании "Балт-Силинг" (англ. ceiling - потолок) 1500рЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Нужен дизайн лендинга подвесных потолков Фотографии для сайта предоставлю Аналог http://potolok.remontnik-52.ru/ 2500рДизайн сайтов26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Необходимо проставить размеры на 5ти деталях (матрицы штампа) в AutoCAD (все размеры, радиуса, углы, диаметры) импортировать каждую в pdf для печати на А4 в читабельном виде (всего 5 файлов pdf)Чертежи и Схемы21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть несложный шаблон [url=http://demo.joomlead.com/ifolio/]http://demo.joomlead.com/ifolio/[/url]. Шаблон уже натянут на сайт. Надо подогнать его под определенный контент (продажа статей). Добавить самописные модули (форма регистрации с определенными функциями, систему оплаты). Срок "под ключ" – не более 5 дней.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется Рерайтинг/Копирайтинг для сайта подвесных потолков 10-20 тыс символов. Требуемая уникальность: 100%. Текст продающий. https://docs.google.com/document/d/1hrOOPEBPmkMC8b2Z8JBZ42Y0HOX5p__HILpM4gcZX9g/pub По ссылке одна из статей, все остальные будут той же тематики. Убедительная просьба обращаться только в том случае, если тема Вам действительно доступна. В заявках просьба ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сбор семантики и составвлнение метатегов для страниц: Главная, цены, монтаж, стандарт, экономБазовая внутренняя обтимизация: вебмастера, robots.txt, sitemap.xml и т.д.Завершен7 лет назад
Продвижение в директ по запросам "Потолок Грильято"Контекстная реклама17 заявокЗакрыт7 лет назад