Требуется Рерайтинг/Копирайтинг для сайта подвесных потолков 10-20 тыс символов. Требуемая уникальность: 100%. Текст продающий. https://docs.google.com/document/d/1hrOOPEBPmkMC8b2Z8JBZ42Y0HOX5p__HILpM4gcZX9g/pub По ссылке одна из статей, все остальные будут той же тематики. Убедительная просьба обращаться только в том случае, если тема Вам действительно доступна. В заявках просьба ...