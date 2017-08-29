saushev

Виктор saushev

 
40 летРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$119
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Putyagin
Андрей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$119
10 баллов
3 года назад
Продвижение сайта топ Яндекс по РФ
Спасибо за заказ, был рад сотрудничеству!
Спасибо
Ответный отзыв
Putyagin
Андрей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1180
10 баллов
4 года назад
Продвижение сайта топ Яндекс по РФ
Только положительные эмоции, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
5!
Ответный отзыв
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 час назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Установка и настройка модуля commerce для drupal 7
Очень положительный заказчик. Все прошло отлично, все обсудили и сделали. Спасибо, обращайтесь.
Андрей отличный специалист, работа была выполнена качественно и в срок, всем рекомендую. Андрей, большое спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Krutjak
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Чертежи с бумаги на цифру
Приятно работать с Виктором. Задание дано было чётко, сроки оговорили, но сделано было досрочно. С оплатой всё супер, никак задержек и обмана. Корректно решались все возникшие вопросы и сдача проекта была без лишних вопросов. РЕКОМЕНДУЮ, СОВЕТУЮ.
Отличный исполнитель, рекомендую! 5+
Ответный отзыв
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
$59
10 баллов
7 лет назад
Легкая оптимизация сайта.
Сотрудничеством с Виктором доволен. Оплатил работу быстро и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличная работа, все в срок, рекомендую. Тарас, благодарю!
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