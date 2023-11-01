Перенос сайта на поддомен, настройка ПО

Разовые, проектные задачи. Пишите цены и сроки на каждую задачу))



1. Для проекта 1. На приобретенный сервер, который будет резервным для основного, настроить аналогичное текущего серверу ПО. Перенести все конфиги. Настроить все бэкапы на новый сервер.

2. Для проекта 1. Для резервного сервера необходимо закрыть уязвимость найденную и описанную в отчете связанную с поддоменом аналитики. Сам поддомен не нужен, хотя можно сохранить код проекта

3. Для проекта 2. Перенести основной сайт и поддомен на сервер xxx.xxx.xxx.xxx. c хостинга beget. Перенести код и базу (база используется и у поддомена и у основного сайта). Необходимо установить следующее дополнительное ПО:

- python (скорее всего будет стоять)

- php (одной из последних версий)

- composer (инструмент командной строки php)

- mysql

- phpmyadmin

- git,

- npm,

- golang

Закрыть тестовый поддомен базовой авторизацией с логином и паролем

Закрыть все ненужно торчащие наружу порты и программы. Организовать к ним доступ по статическому IP (будет предоставлен)

4. Для проекта 3. Перенести основной сайт и поддомен c хостинга beget на сервер yyy.yyy.yyy.yyy. Перенести код и базу (база только на поддомене). Необходимо установить следующее дополнительное ПО:

- python (скорее всего будет стоять)

- php (одной из последних версий)

- composer (инструмент командной строки php)

- phpmyadmin

- mysql

- git,

- npm,

- jenkins (желательно с предустановленными базовыми планами, впрочем это можно дополнительно обсудить)

- java (ибо без нее видимо не будет работать jenkins)

- golang

Закрыть тестовый поддомен базовой авторизацией с логиним и паролем

Закрыть все ненужно торчащие наружу порты и программы. Организовать к ним доступ по статическому IP (будет предоставлен)