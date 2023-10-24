Нужно настроить Оpenvpn + VPS

У меня есть ssl сертификат sectigo и сервер с Tomcat на который его нужно установить, есть инструкция от хостинг провайдера, но я видать туплю где то и не получается установить https://www.namecheap.com/support/knowledgebase/article.aspx/9441/33/installing-an-ssl-certificate-on-tomcat/#2_1