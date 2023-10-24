Практическая работа Cisco packet tracer

Інтернет магазин автоматично через крон оновлює товари чимось постійно забивається дисковий простір (місяць + 5GB). Треба узнати чим и зробити щоб не забивавсья і зробити базові настройки бо листи не приходять. Така відповідь хостера: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, заказ рассчитан на неделю. Нужно сделать все по заданию
- Похожие заказы
- Системное администрирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно настроить Оpenvpn + VPSСистемное администрирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $15
Нужно установить готовый обменник на домен и хостинг подключить SSL cертификат,настроить направление на обменнике самые популярные 25 направлений будет достаточно,подключить валюты: гривна рубль тенгеСистемное администрирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие). Сейчас у нас облачный битрикс24 с тарифом стандартный. В системе достаточно ...Системное администрирование2 заявкиЗакрытнет даты
Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие). Сейчас у нас облачный битрикс24 с тарифом стандартный. В системе достаточно ...Системное администрирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Оставляйте ваш телеграм.Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие). Сейчас у нас облачный битрикс24 с тарифом стандартный. В системе достаточно ...Системное администрированиенет заявокЗакрытмесяц назад
Нужно поднять rocketchatСистемное администрирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо развернуть купленный email-сервис mailwizz на нашем сервере и все настроить. Прошу писать, если у вас есть опыт работы с этим сервисом и настройки серверной части (если это требуется), со сроками и ценой.Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад