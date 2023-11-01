Docker - реальний приклад

Разовые, проектные задачи. Пишите цены и сроки на каждую задачу)) 1. Для проекта 1. На приобретенный сервер, который будет резервным для основного, настроить аналогичное текущего серверу ПО. Перенести все конфиги. Настроить все бэкапы на ...
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Показати на реальному проекті як працюють Docker контейнери зі всіма нюансами
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