Debian: настроить защиту

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок18 просмотров
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На сервере Debian обнаружили проблемы с сайтами, и появление подобных папок https://prnt.sc/xq8oN7CTx5ox , содержимое index.php файл с таким кодом https://prnt.sc/5i6gx_29ykke

Сервер новый, под управлением Debian-11-x86_64, панель ISPmanager, работает сутки.

Ищу исполнителя, который поможет выявить уязвимость и настроить защиту на чистом сервере для предотвращения проблем в будущем.

Debian
2 месяца назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад