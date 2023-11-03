Debian: настроить защиту

Здравствуйте! Если заходить в сервис с одного браузера с одним IP и другими уникальными данными, то сервис этого не замечает и дает пользоваться учетной записью совместно.Мне нужно установить специальный браузер на хостинг с открытой ...
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На сервере Debian обнаружили проблемы с сайтами, и появление подобных папок https://prnt.sc/xq8oN7CTx5ox , содержимое index.php файл с таким кодом https://prnt.sc/5i6gx_29ykke
Сервер новый, под управлением Debian-11-x86_64, панель ISPmanager, работает сутки.
Ищу исполнителя, который поможет выявить уязвимость и настроить защиту на чистом сервере для предотвращения проблем в будущем.
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