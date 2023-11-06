Людина, яка займалась адмініструванням сервера зараз на війні, контакту немає, доступів до сервера (логіну та пароля) в співробітників немає. Потрібно знести і налаштувати з нуля роботу сервера, корпоративної пошти, бо до загальних скриньок паролі теж ...
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Настроить сервер от DDOS атак - типа L7, http флуда
Без CF
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