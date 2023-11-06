Нужно настроить внутри рокет чат ,внутрение настройки сам рокет чат стоит
Динамическая раздача IP адресов в сети. Сервис DHCP.
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Создайте локальную сеть из трех ПЭВМ и сервера.
Для объединения компьютеров в сеть создайте коммутатор. Для подключения рабочих станций и сервера используйте технологию 1000 Base T и обмен информацией в режиме «Full Duplex».
На сервере запустите и настройте сервис DHCP. Область выделения адресов взять из таблицы №1 (таблица снизу) согласно своего варианта. Для настройки области адресов зная начальный и конечный IP адрес рассчитайте максимальное количество ПК в области.
Числовые значения, использованные при настройке области DHCP занесите в отчет.
Проверьте командой IPCONFIG правильность назначения IP адресов на рабочих станциях сети.
Проверьте утилитой PING наличие связи от всех рабочих станций к серверу.
Создайте вторую сеть, состоящую из 4 ПЭВМ и сервера.
Объедините ПЭВМ в сеть на основе коммутатора используя технологию Gigabit Ethernet. Тип кабельной системы – оптоволокно.
Настройте работу второй сети используя протокол TCP\IP v4 и динамическую раздачу IP адресов сервером сети. Область выделения IP адресов рассчитайте самостоятельно, зная что Network ID во второй сети на 25 больше, чем первой. Серверу DHCP установите первый Host ID в новой сети
Проверьте правильность выделения IP адресов во второй сети и наличие связи между компьютерами.
Объедините обе сети на основе маршрутизатора. Для объединения используйте технологию 100 Base F.
Настройте маршрутизацию между сетями. В качестве адресов шлюзов использовать самые последние сетевые адреса в сети.
Проверьте наличие связи между компьютерами из разных сетей.
Структурную схему сети занесите в отчет.
Сделайте выводы о порядке настройки сервера DHCP и занесите в отчет.
Покажите результат своей работы преподавателю.
Айпи адреса из таблицы:
Начальный 33.45.178.11/20
Конечный 33.44.191.166/20
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