Нужно провести тестирование сайта по фигме, уже есть файл с правками, нужно дополнить его. Плюс проверка сайта после всех правок. Возможно попиксельная проверка, проверка полей и работоспособность сайта. Плюсом будет - проверка нагрузочного тестирования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать домен с хостингом
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