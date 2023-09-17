Настройка сайта на базе WordPress

Доработка Сайта: http://hal.in.ua/ на базе Вордпресс:

1.Вверху надпись- HAL- Украинская пошукова система-написано большими-Надо маленькими.

2. Логотип- HAL-есть ли возможность дописать-Украиская система послуг? (Что бы при попадании на любую страницу верхняя часть осталось неизменна.

3. Настроить систему "ПОШУК" Необходимо. что бы выпадали категории и населенные пункты.

4. Когда заходишь на страницу : Категорий: там есть 2 критерия поиска: " Місцезнаходження" и "БУдь -Яка"- не работают. Система поиска описана Выше.

5. привязать обращение в письменно виде к почте : [email protected]

6. Перевести надписи на украинский. Favorites и .т.д.

7. В верхней части есть языки: надо. что бы была возможность их менять.

8 Заполнит раздел о НАС .

9 Перенести счетчик с другого сайта.

10 Убрать описание она английском. (если они исчезнут. при работе сайта. то ненадо)

11 Научить добавлять информацию.

Жду предложений. в том числе и по стоимости.