Обработка базы данных пользователей сайта

Необходимо найти и исправить баг на сайте. Часть пользователей с сайта с телефона жалуются, что сайт самопроизвольно перезагружается, раз в 10-20+/- минут. Возможно дело в плагинах оптимизации, возможно в рекламе на сайте. Очень тяжело ...
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Необходимо обработать базу данных пользователей сайта. Количество строк - до 3000. По каждому пользователю необходимо будет перейти по ссылке, посмотреть информацию и занести в таблицу.
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