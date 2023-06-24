Тестирование оплаты

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Проверка процесса оплаты банковскими картами СНГ на нашем сайте. Цель: Убедиться в корректной работе всех платежных шлюзов на сайте для карт банков Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана (за исключением Каспи).
Шаги для выполнения:
Перейдите по ссылке. Введите в поле "логин" слово "Mudrex".
Нажмите кнопку "купить".
В разделе способов оплаты протестируйте каждый из предложенных вариантов.
Если оплата прошла успешно на каком-то из шлюзов, остановитесь и зафиксируйте результат.
Что нужно предоставить:
Название платежного шлюза.
Название банка.
Успешность оплаты (да/нет).
Важно: Оплата должна быть произведена только один раз для каждой карты. Деньги, потраченные на покупку (1$), будут возвращены, плюс дополнительное вознаграждение за выполнение задания (5$). Надеюсь, это делает задание более понятным для потенциальных исполнителей. Если у вас есть дополнительные пожелания или корректировки, дайте знать! Одна карта - одно вознаграждение (6$)
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