Тестирование оплаты

Задача: Проверка процесса оплаты банковскими картами СНГ на нашем сайте. Цель: Убедиться в корректной работе всех платежных шлюзов на сайте для карт банков Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана (за исключением Каспи).

Шаги для выполнения:

Перейдите по ссылке. Введите в поле "логин" слово "Mudrex".

Нажмите кнопку "купить".

В разделе способов оплаты протестируйте каждый из предложенных вариантов.

Если оплата прошла успешно на каком-то из шлюзов, остановитесь и зафиксируйте результат.

Что нужно предоставить:

Название платежного шлюза.

Название банка.

Успешность оплаты (да/нет).

Важно: Оплата должна быть произведена только один раз для каждой карты. Деньги, потраченные на покупку (1$), будут возвращены, плюс дополнительное вознаграждение за выполнение задания (5$). Надеюсь, это делает задание более понятным для потенциальных исполнителей. Если у вас есть дополнительные пожелания или корректировки, дайте знать! Одна карта - одно вознаграждение (6$)