Качественная верстка в установленный срок - чистый кроссбраузерный валидный код. CSS3/HTML5, БЭМ, SCSS, Native JavaScript, React.

Экономия. Реализую адаптивную верстку на основе макета для ПК, что сократит расходы на заказ дополнительных макетов.

Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работы. Если вы пропустили ряд мелочей в ТЗ, по вашей просьбе внесу их в верстку без лишних споров.

Pixel Perfect. Верстка на 100% соответствует изначальному дизайну.

Ответственность. Готов приступить к работе сразу же после обсуждения задания. Всегда довожу дело до конца, не нарушая сроков. Оперативно выхожу на связь. Не беру предоплату*