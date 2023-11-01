Muramat_Kuskov

Сергей Muramat_Kuskov

 
23 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
9 дней назад
Качественная верстка в установленный срок - чистый кроссбраузерный валидный код. CSS3/HTML5, БЭМ, SCSS, Native JavaScript, React.

﻿Почему я?

  • Экономия. Реализую адаптивную верстку на основе макета для ПК, что сократит расходы на заказ дополнительных макетов.

  • Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работы. Если вы пропустили ряд мелочей в ТЗ, по вашей просьбе внесу их в верстку без лишних споров.

  • Pixel Perfect. Верстка на 100% соответствует изначальному дизайну.

  • Ответственность. Готов приступить к работе сразу же после обсуждения задания. Всегда довожу дело до конца, не нарушая сроков. Оперативно выхожу на связь. Не беру предоплату*

  • Гарантия. В течение недели после передачи работы бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

﻿Умения и навыки:

  • HTML5

  • CSS3/SCSS, Flexbox, Grid

  • Анимация сайтов

  • БЭМ

  • Gulp

  • Чистый JS

  • React.js

  • Node.js

  • Express.js

  • Адаптивная, отзывчивая, резиновая верстка

  • Figma

  • Photoshop

Связь:

Оплата: Безопасный платеж, Monobank, другой удобный для вас способ.

Смотрите также: кулинарный помощник внутри телеграм-бота https://web.telegram.org/k/#@TuskDietBot

*окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком

JavascriptFigmaReactSCSSGulpPhotoshopNode.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Poljot
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
2 месяца назад
Проверка сайта в инструменте для разработчика
Работа выполнена быстро и хорошо
Приятный в общении, четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв