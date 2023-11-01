Почему я?
Экономия. Реализую адаптивную верстку на основе макета для ПК, что сократит расходы на заказ дополнительных макетов.
Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работы. Если вы пропустили ряд мелочей в ТЗ, по вашей просьбе внесу их в верстку без лишних споров.
Pixel Perfect. Верстка на 100% соответствует изначальному дизайну.
Ответственность. Готов приступить к работе сразу же после обсуждения задания. Всегда довожу дело до конца, не нарушая сроков. Оперативно выхожу на связь. Не беру предоплату*
Гарантия. В течение недели после передачи работы бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Умения и навыки:
HTML5
CSS3/SCSS, Flexbox, Grid
Анимация сайтов
БЭМ
Gulp
Чистый JS
React.js
Node.js
Express.js
Адаптивная, отзывчивая, резиновая верстка
Figma
Photoshop
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram/Viber: 0671569606
GitHub: https://github.com/MuramatKuskov
Оплата: Безопасный платеж, Monobank, другой удобный для вас способ.
Смотрите также: кулинарный помощник внутри телеграм-бота https://web.telegram.org/k/#@TuskDietBot
*окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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