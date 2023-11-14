описание
Опыт в разработке игр на Unity 3D, написание скриптов на Python и C# для автоматизации веб-сайтов, включая работу с базами данных. Навыки создания скриптов для обработки данных в Google Таблицах и Excel.
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процент рекомендаций
#394
рейтинг фрилансера
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ТОП-20— Прикладное ПО
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Создание таблиц
Услугами Артема доволен, грамотный специалист
Ответный отзыв
Отличный заказчик. рекомендую к сотрудничеству.
$2
10 баллов
год назад
PythonПоиск ошибок
Была плавающая проблема, которую сложно выявить, так как дебагер не показывал никаких ошибок. Спасибо Артему, помог выявить и решить проблему с кодом. Коммуникация, работа и компетентность отличная.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать. быстрая оплата. рекомендую.
$20
10 баллов
год назад
Windows FormsРазработка программ
Артем, ответственный исполнитель, было все сделано быстро и качественно, я работой доволен.
Ответный отзыв
Все отлично. рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
год назад
C#Разработка программ
Все сделал быстро, согласно техническому заданию и раньше оговоренных сроков. Рекомендую
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. рекомендую к сотрудничеству
$5
10 баллов
год назад
Спасибо! Все сделано очень быстро. Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Прикладное ПО
1 отзыв
$15/час
от $15от 1 дня
#14