soulfox

Артем soulfox

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
описание

Опыт в разработке игр на Unity 3D, написание скриптов на Python и C# для автоматизации веб-сайтов, включая работу с базами данных. Навыки создания скриптов для обработки данных в Google Таблицах и Excel.

#2Поиск ошибок
#4Создание таблиц
#4Windows Forms
#5C#
#9Разработка программ
#27Python
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#394
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-20
Прикладное ПО

Отзывы заказчиков

alexsol2000
Соловчук 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Разовая консультация по настройке формул google tabs
Создание таблиц
Услугами Артема доволен, грамотный специалист
Отличный заказчик. рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
NorthStar
Елена 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$2
10 баллов
год назад
Нужен питонист проверить на ошибки короткий (до 30 строк) код Python
PythonПоиск ошибок
Была плавающая проблема, которую сложно выявить, так как дебагер не показывал никаких ошибок. Спасибо Артему, помог выявить и решить проблему с кодом. Коммуникация, работа и компетентность отличная.
Приятно было сотрудничать. быстрая оплата. рекомендую.
Ответный отзыв
Sam__Morrou
Сэм Морроу 
35 лет
год в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
год назад
Требуется сделать WebView приложение под Windows.
Windows FormsРазработка программ
Артем, ответственный исполнитель, было все сделано быстро и качественно, я работой доволен.
Все отлично. рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_1700995939037
год в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
год назад
Клиент (на C#) для работы с OPC UA/DA сервером
C#Разработка программ
Все сделал быстро, согласно техническому заданию и раньше оговоренных сроков. Рекомендую
Все прошло хорошо. рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
sb77
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Легкое задание в Microsoft Access
Спасибо! Все сделано очень быстро. Рекомендую исполнителя.
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Прикладное ПО
1 отзыв
$15/час
от $15от 1 дня
#14