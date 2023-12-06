Создание приложения на Kotlin (Jetpack Compose) до 7 декабря (6-е крайний срок). Сделать 4 задачи. Задачи и условия их создания в прикрепленном документе
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Требуется сделать WebView приложение под Windows.
Функционал приложения:
- Вывод сайта
- Фиксированое разрешение приложение
- без возможности сделать на весь экран или растянуть побольше
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