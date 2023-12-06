Требуется сделать WebView приложение под Windows.

Мобильные приложенияЗавершен5 заявок15 просмотров
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Требуется сделать WebView приложение под Windows.

Функционал приложения:

  • Вывод сайта
  • Фиксированое разрешение приложение
  • без возможности сделать на весь экран или растянуть побольше
18 дней назад
Sam__Morrou
Сэм Морроу 
33 годаАвстрия
19 дней в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
soulfox
Артем 
33 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
4 часа назад
18 дней назад
$20
1 день
UAHUSDT
Артем, ответственный исполнитель, было все сделано быстро и качественно, я работой доволен.
Все отлично. рекомендую к сотрудничеству.
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