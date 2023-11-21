Android-приложение

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть задача по созданию копии мобильного приложения на IOS и Android. Ссылка на приложение, с которого нужно скопировать функционал: https://apps.apple.com/app/id1520599531 Функционал этого приложения нас полностью устраивает, нужна полная копия. Возможно ...