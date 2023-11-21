Android-приложение

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок45 просмотров
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Сможете разработать Android-приложение которое может сохранять и скачивать файлы из телефона в облачный сервис и обратно? Подробнее в прикрепленном файле

Android
25 дней назад
guest_1701166223756
Казахстан
25 дней в сервисе
Был
6 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
SkorikJR
Артур 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
25 дней назад
$50
7 дней
UAHUSDT
Лучший разработчик мобильных приложений ноября