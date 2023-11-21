Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть задача по созданию копии мобильного приложения на IOS и Android. Ссылка на приложение, с которого нужно скопировать функционал: https://apps.apple.com/app/id1520599531 Функционал этого приложения нас полностью устраивает, нужна полная копия. Возможно ...
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Сможете разработать Android-приложение которое может сохранять и скачивать файлы из телефона в облачный сервис и обратно? Подробнее в прикрепленном файле
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