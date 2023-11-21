Добрый день! Необходимо завернуть сайт в мобильное приложение. https://fraht.kz Просьба сразу указывать сумму и срок. Публикация не нужна. Задача простая.
Создать приложение для туристов по Афинам. Материал фото и текст мой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание мобильного приложения для туристов которые путешествуют по Афинам. Путеводитель по Афинам с фотками аудио и текстом. Весь материал предоставляю я.
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