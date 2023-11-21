Создать приложение для туристов по Афинам. Материал фото и текст мой

$200
Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок30 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание мобильного приложения для туристов которые путешествуют по Афинам. Путеводитель по Афинам с фотками аудио и текстом. Весь материал предоставляю я.

месяц назад
guest_1700724936925
Греция
месяц в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
seal12
Артур 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
месяц назад
$500
10 дней
UAH