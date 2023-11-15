Мобильное приложение "Дневник школьника"

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок98 просмотров
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Приложение представляет собой мобильную версию дневника школьника. На главном экране приложения отображается расписание школьника на одну неделю. Приложение позволяет формировать расписание на текущую четверть, добавлять и удалять предметы (расписание занятий не изменяется в течение четверти). В отдельном окне осуществляется просмотр расписания на отдельныи? день: информация об уроках, задание по каждому из них, оценки, выставленные за данный урок. Приложение должно показывать средний балл успеваемости по каждому из предметов. 
Нужно до 20 ноября сделать)))
месяц назад
guest_1700133394556
Беларусь
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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