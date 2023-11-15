Мобильное приложение "Дневник школьника"

Приложение представляет собой мобильную версию дневника школьника. На главном экране приложения отображается расписание школьника на одну неделю. Приложение позволяет формировать расписание на текущую четверть, добавлять и удалять предметы (расписание занятий не изменяется в течение четверти). В отдельном окне осуществляется просмотр расписания на отдельныи? день: информация об уроках, задание по каждому из них, оценки, выставленные за данный урок. Приложение должно показывать средний балл успеваемости по каждому из предметов. Нужно до 20 ноября сделать)))