Мобильное приложение + сайт

Название приложения "Дневник влюбленных" Приложение позволяет пользователю отслеживать важные моменты в отношениях со второй половинкой. Приложение должно позволять пользователю указать свое имя и имя второй половинки, дату начала совместных отношений, загрузить фотографии. Приложение должно ...