Мобильное приложение + сайт

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок112 просмотров
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Создать веб-сайт и мобильное приложение под Android на тему "Медицинская экспертная система на основе искусственного интеллекта" для курсовой работы

месяц назад
guest_1699808853535
Казахстан
месяц в сервисе
Была
месяц назад
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