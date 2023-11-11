Разработка мобильного приложения

Название приложения "Дневник влюбленных" Приложение позволяет пользователю отслеживать важные моменты в отношениях со второй половинкой. Приложение должно позволять пользователю указать свое имя и имя второй половинки, дату начала совместных отношений, загрузить фотографии. Приложение должно ...
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Разработать мобильное приложение "Личный дневник" под Android для курсовой работы. Архитектура для реализации может быть любой. Приложение должно позволять вести личный дневник с заметками. На главном окне приложения должна показываться лента всех записей, созданными человеком. Записи должны быть отсортированы по времени последнего изменения. Для каждой записи, помимо текста, назначается набор тегов. Приложение должно позволять создавать, удалять, редактировать записи. Записи можно фильтровать по тегам. Если некоторым тегам не помечена ни одна запись, то он не показывается в окне фильтров. Реализовать, используя БД для хранения записей. Что касается ТЗ, то на этом всё. Дедлайн 1-2 дня, в понедельник должно быть полноценно реализовано мобильное приложение под Android.
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