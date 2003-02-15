Требуется разработать уникальную систему контроля версий для дипломной работы. Проект должен быть проще GitHub и включать методы создания и использования систем управления изменениями в ИТ. Стек разработки свободный, срок выполнения до 14.05. Предпочтительно разработка фрилансера из России.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется разработка уникальной системы контроля версий для дипломной работы на тему управления изменениями в ИТ. Ожидается создание функционала, схожего с GitHub, но более простого. Стек разработки не ограничен. Срок выполнения до 14.05, желательно раньше для подготовки презентации и документации. Заказчик предпочитает исполнителей из России.Прикладное ПО2 заявкиЗакрытнет даты
Требуется разработать мобильное приложение 'Личный дневник' для Android. Приложение должно позволять вести записи с тегами, сортировать их по времени изменения, а также создавать, редактировать и удалять записи. Необходимо использовать БД для хранения данных. Дедлайн — 1-2 дня.Мобильные приложения5 заявокЗакрытгод назад
Ищется разработчик для создания мобильного приложения "Личный дневник" на платформе Android. Приложение должно обеспечивать возможность создания, редактирования и удаления записей, а также фильтрации их по тегам. Записи отображаются в ленте, отсортированной по времени последнего изменения. Необходима интеграция с базой данных для хранения заметок и тегов.Мобильные приложения11 заявокЗакрытгод назад
Необходимо разработать веб-платформу для создания и публикации комиксов. Сайт должен быть написан на HTML, CSS и JS. Все требования изложены в прилагаемом техническом задании, работа должна быть завершена до 10.10.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад