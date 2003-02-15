Ищется разработчик для создания мобильного приложения "Личный дневник" на платформе Android. Приложение должно обеспечивать возможность создания, редактирования и удаления записей, а также фильтрации их по тегам. Записи отображаются в ленте, отсортированной по времени последнего изменения. Необходима интеграция с базой данных для хранения заметок и тегов.