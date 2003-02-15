zv_nik

Никита zv_nik

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dawood
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Платформа для создания и публикации своих собственных комиксов
CSSHTMLJavaScriptСоздание сайтов
Отличная постановка задачи, заказчик всегда на связи, рекомендую!
Всё было выполнено быстро и качественно! Советую, если стоит дедлайн по проекту!
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