Название приложения "Дневник влюбленных" Приложение позволяет пользователю отслеживать важные моменты в отношениях со второй половинкой. Приложение должно позволять пользователю указать свое имя и имя второй половинки, дату начала совместных отношений, загрузить фотографии. Приложение должно ...
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Добрый день!
Интересует разработка мобильного приложения. 2 основных метода - логин/пароль (авторизация) без регистрации. Пользователи создаются из админ панели.
И отправка одной формы с приложенным фото.
Дизайн готов в фигме. Также готова веб версия приложения.
Также нужно сделать чтобы приложение могло работать оффлайн. + чтобы при появлении связи - данные не пропадали.
Rest API есть.
Просьба указывать сумму и срок.
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