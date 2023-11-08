Разработка Мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт15 заявок57 просмотров
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Добрый день!

Интересует разработка мобильного приложения. 2 основных метода - логин/пароль (авторизация) без регистрации. Пользователи создаются из админ панели.

И отправка одной формы с приложенным фото.

Дизайн готов в фигме. Также готова веб версия приложения.

Также нужно сделать чтобы приложение могло работать оффлайн. + чтобы при появлении связи - данные не пропадали.

Rest API есть.

Просьба указывать сумму и срок.

месяц назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
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