я 2д художник и имею в планах создать придложения , но я могу только отрисовать його озвучить и тд , нужно что бы вы создали ролик как можно собрать это в кучу , и чтобы вышло андроид придложения, за основу можно взять любое придложения интерактивное кино на андроид , ПОТОРЮСЬ Я 2 Д ХУДОХЖИК МНЕ ВАЖНО ЧТО БЫ ПОСЛЕ ВИБОРА КНОПКИ ( В ЗАВИСИМОСТИ КАКУЮ НАЖАТЬ ) ВОСПРОИЗВОДИЛОСЬ ДРУГОЕ ВИДЕО