Требуется сценарист для диалоговых ответвлений в RPG-игре.

Разработка игрЗакрыт2 заявки100 просмотров
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Модификация для GTA 5: Сириус - Зарождающийся и амбициозный проект, передающий суровые реалии Казахских будней.

Требуется сценарист, могущий качественно скомпоновать мою идею в блистательную изюминку! Материал получите в процессе нашего с вами непосредственного знакомства, в текстовом документе.

месяц назад
Vector91
24 годаКазахстан
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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