Потрібно налаштувати RenderWare Для проекта: San Andreas online Відносно скоро буде готова карта, потрібно буде усе до купи склеїти, і добавити взаємодії. Та створити внутрі ігровий магазин (або просто подвязати до сайту)
Требуется сценарист для диалоговых ответвлений в RPG-игре.
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Модификация для GTA 5: Сириус - Зарождающийся и амбициозный проект, передающий суровые реалии Казахских будней.
Требуется сценарист, могущий качественно скомпоновать мою идею в блистательную изюминку! Материал получите в процессе нашего с вами непосредственного знакомства, в текстовом документе.
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