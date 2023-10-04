Разработка метавселенной для образовательной платформы

Разработка игрЗакрыт4 заявки69 просмотров
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Платформа: Spatial, Mozilla hubs или другие альтернативы (предложения приветствуются).

Описание проекта:

Нам требуется создать интерактивную метавселенную, где каждый участник представляет собой персонажа. В этой вселенной есть разнообразные дома, каждый из которых ассоциируется с определенным преподавателем или факультетом. Пользователи, представляющие учеников или клиентов, могут свободно перемещаться по миру, взаимодействовать с другими участниками, встречаться и строить диалоги, преподаватели будут вести лекции.

Основная идея заключается в том, что каждый пользователь имеет свой индивидуальный "путь", который он должен пройти в этой вселенной. По мере продвижения по маршруту пользователь сталкивается с различными «домами», выполняет задания и двигается к своей конечной цели. Цель может быть динамической: например, сегодня это медитация, завтра - другое задание.

Преподаватели могут "купить" дом в этой метавселенной но не напрямую в метавселенной, а предварительно договорившись с нами, он может привлекать к себе пользователей и получать проценты от покупок или других действий, совершенных в их доме, например покупка лекции или семинара.

Основные требования:

1. Разработка интерактивного 3D-мира.

2. Внедрение системы домов, связанных с преподавателями или факультетами (например, дом квантовой физики, дом астрофизики и т.д.).

3. Разработка системы заданий и маршрутов для пользователей.

4. Интеграция платежной системы для взаиморасчетов с преподавателями.(под вопросом)

5. Возможность попасть в дом только, если пользователь купил в нем доступ.

Предполагаемое общее количество участников от 1000 и до 10 000 человек(не одновременно)

Укажите предполагаемую цену за проект.

Ожидаемые результаты: Готовая метавселенная для образовательной платформы, где пользователи могут общаться, выполнять задания и развиваться в рамках предложенного сценария.

2 месяца назад
guest_1697459412582
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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