Разработка метавселенной для образовательной платформы

Всім привіт, панове. Є не закінчена гра, яку розробляв роки 2 тому, закинув, зараз тільки про неї згадав і дуже б хотів її закінчити і зарелізити. Шкода залишати не закінчений проект, бо замовлялась гарна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Платформа: Spatial, Mozilla hubs или другие альтернативы (предложения приветствуются).
Описание проекта:
Нам требуется создать интерактивную метавселенную, где каждый участник представляет собой персонажа. В этой вселенной есть разнообразные дома, каждый из которых ассоциируется с определенным преподавателем или факультетом. Пользователи, представляющие учеников или клиентов, могут свободно перемещаться по миру, взаимодействовать с другими участниками, встречаться и строить диалоги, преподаватели будут вести лекции.
Основная идея заключается в том, что каждый пользователь имеет свой индивидуальный "путь", который он должен пройти в этой вселенной. По мере продвижения по маршруту пользователь сталкивается с различными «домами», выполняет задания и двигается к своей конечной цели. Цель может быть динамической: например, сегодня это медитация, завтра - другое задание.
Преподаватели могут "купить" дом в этой метавселенной но не напрямую в метавселенной, а предварительно договорившись с нами, он может привлекать к себе пользователей и получать проценты от покупок или других действий, совершенных в их доме, например покупка лекции или семинара.
Основные требования:
1. Разработка интерактивного 3D-мира.
2. Внедрение системы домов, связанных с преподавателями или факультетами (например, дом квантовой физики, дом астрофизики и т.д.).
3. Разработка системы заданий и маршрутов для пользователей.
4. Интеграция платежной системы для взаиморасчетов с преподавателями.(под вопросом)
5. Возможность попасть в дом только, если пользователь купил в нем доступ.
Предполагаемое общее количество участников от 1000 и до 10 000 человек(не одновременно)
Укажите предполагаемую цену за проект.
Ожидаемые результаты: Готовая метавселенная для образовательной платформы, где пользователи могут общаться, выполнять задания и развиваться в рамках предложенного сценария.
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