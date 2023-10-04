Construct 3 розробник

Есть готовый билд игры, необходимо оптимизировать до 100 МБ, билд игры должен быть на WebGL. Более подробное ТЗ прикрепил к задаче.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всім привіт, панове.
Є не закінчена гра, яку розробляв роки 2 тому, закинув, зараз тільки про неї згадав і дуже б хотів її закінчити і зарелізити. Шкода залишати не закінчений проект, бо замовлялась гарна графіка під цю гру.
Треба людина зі знанням Construct 3.
Гра у сеттінгу tower-defense.
Дезайн доку прикладаю до цього поста.
Дякую всім за відгуки!
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