Construct 3 розробник

Разработка игрЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Всім привіт, панове.

Є не закінчена гра, яку розробляв роки 2 тому, закинув, зараз тільки про неї згадав і дуже б хотів її закінчити і зарелізити. Шкода залишати не закінчений проект, бо замовлялась гарна графіка під цю гру.

Треба людина зі знанням Construct 3.

Гра у сеттінгу tower-defense.
Дезайн доку прикладаю до цього поста.

Дякую всім за відгуки!

2 месяца назад
eugene_nafo
Євген 
33 годаУкраина
год в сервисе
Был
2 месяца назад
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