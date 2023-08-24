Разработать простой 2д TopDown shooter на unity

Команда ASMgw ищет программиста, для разработки игры . Задача: Создать по текстовому описанию (+ТЗ) определённую механику, на C++ или BluePrint. Рассмотрим все входящие предложения. Если есть желания помочь и более ...
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Разработать простой TopDown шутер ,достаточно будет реализовать: игрока и его стрельбу по врагам , хп врагов и игрока , переход на другой уровень
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