Разработать простой 2д TopDown shooter на unity

Разработка игрЗакрыт14 заявок60 просмотров
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Разработать простой TopDown шутер ,достаточно будет реализовать: игрока и его стрельбу по врагам , хп врагов и игрока , переход на другой уровень

Unity
3 месяца назад
guest_1695627393151
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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