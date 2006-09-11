Экспорт изображений из Unity

Дано:

Unity package c персонажами Character Creator 2D от разработчика Mochakingup, ссылку на него вставить не могу, можно загуглить, что это такое. Пакет легально куплен.

Там возможно выбрать тип тела персонажа, одежду и оружие, настроить элементы лица. Задать для всего этого цвета.

Все это можно экспортировать и импортировать в json.

Кроме того, там есть анимация, но она не нужна, работать с ней не придется.



Надо:

Если возможно, из Unity скомпилировать консольное приложение для Linux (Ubuntu), которому в командной строке можно задать:

- json-файл с настройками - тип тела, что надето и как раскрашено

- png-файл, куда сохранить изображение, которое составлено в соответствии и тем, что указано в json-файле.



Экспорт в png должен быть с прозрачным фоном.



Примеры выходного png прилагаю. Пример входного json-файла дам в переписке (нельзя прикрепить к задаче) и сам unity package пришлю уже конкретному исполнителю.



Рассмотрю другие варианты решения этой задачи - автоматизация создания png из ассета.



Сроки исполнения не критичны, можно работать размеренно, без спешки.