Экспорт изображений из Unity

Разработка игрЗакрыт1 заявка17 просмотров
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Дано:
Unity package c персонажами Character Creator 2D от разработчика Mochakingup, ссылку на него вставить не могу, можно загуглить, что это такое. Пакет легально куплен.
Там возможно выбрать тип тела персонажа, одежду и оружие, настроить элементы лица. Задать для всего этого цвета.
Все это можно экспортировать и импортировать в json.
Кроме того, там есть анимация, но она не нужна, работать с ней не придется.

Надо:
Если возможно, из Unity скомпилировать консольное приложение для Linux (Ubuntu), которому в командной строке можно задать:
- json-файл с настройками - тип тела, что надето и как раскрашено
- png-файл, куда сохранить изображение, которое составлено в соответствии и тем, что указано в json-файле.

Экспорт в png должен быть с прозрачным фоном.

Примеры выходного png прилагаю. Пример входного json-файла дам в переписке (нельзя прикрепить к задаче) и сам unity package пришлю уже конкретному исполнителю.

Рассмотрю другие варианты решения этой задачи - автоматизация создания png из ассета.

Сроки исполнения не критичны, можно работать размеренно, без спешки.

Unity
4 месяца назад
guest_1692568959800
Чехия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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