Экспорт изображений из Unity

Простая 2D игра в одноклассники, вк плей, яндекс игры. ориентированная на пенсионеров, в которой нужно выращивать овощные культуры, цветы, ( возможно скот ). Первый экран игры-условная грядка с овощами или клумба, на которой можно ...
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Дано:
Unity package c персонажами Character Creator 2D от разработчика Mochakingup, ссылку на него вставить не могу, можно загуглить, что это такое. Пакет легально куплен.
Там возможно выбрать тип тела персонажа, одежду и оружие, настроить элементы лица. Задать для всего этого цвета.
Все это можно экспортировать и импортировать в json.
Кроме того, там есть анимация, но она не нужна, работать с ней не придется.
Надо:
Если возможно, из Unity скомпилировать консольное приложение для Linux (Ubuntu), которому в командной строке можно задать:
- json-файл с настройками - тип тела, что надето и как раскрашено
- png-файл, куда сохранить изображение, которое составлено в соответствии и тем, что указано в json-файле.
Экспорт в png должен быть с прозрачным фоном.
Примеры выходного png прилагаю. Пример входного json-файла дам в переписке (нельзя прикрепить к задаче) и сам unity package пришлю уже конкретному исполнителю.
Рассмотрю другие варианты решения этой задачи - автоматизация создания png из ассета.
Сроки исполнения не критичны, можно работать размеренно, без спешки.
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